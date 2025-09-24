Практика судов
  1. В Украине

В Киеве будут судить двух военных должностных лиц, которые наладили «бизнес» на уклонистах в двух ТЦК

18:18, 24 сентября 2025
Злоумышленники организовали незаконную схему обновления военно-учетных данных в двух ТЦК.
В Киеве будут судить двух военных должностных лиц, которые наладили «бизнес» на уклонистах в двух ТЦК
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц командования одного из родов войск Вооруженных сил Украины, которые организовали незаконную схему обновления военно-учетных данных в двух ТЦК в Киеве и на Волыни. Об этом сообщило ГБР.

В январе 2025 года подполковник сообщил одному из мужчин, что имеет знакомых в ТЦК и СП Киева. При их «содействии» он мог бы обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр «Оберіг». Стоимость таких «услуг» составляла 4 тысячи долларов.

«После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных должностное лицо получало обусловленную им сумму», – заявили в ГБР.

После удачной сделки подполковник решил обратиться к своему руководителю с предложением наладить «бизнес» на уклонистах, но не через столичный ТЦК, а через волынский, в котором начальник имел связи. Полковник согласился на это предложение и наладил контакт с одним из волынских ТЦК.

Впоследствии подполковник нашел трех клиентов и предложил им обновить данные уже через один из ТЦК и СП Волынской области. Цена выросла до 9 тысяч долларов США, но за эту сумму военнообязанные даже не появлялись в ТЦК, все документы подписывались исполнителями.

В целом задокументированы четыре факта внесения фигурантами «обновленных» данных.

Теперь должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР ТЦК военнообязанный воинский учет Оберег

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов

Действующие и бывшие сотрудники аппаратов Верховного Суда, апелляционных и местных судов, адвокат и ученый из Львова получили допуск к собеседованиям.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Руслан Стефанчук заявил, что предлагаемая редакция Гражданского кодекса не ограничивает журналистские расследования

Как отметил Руслан Стефанчук, «опровержение — это не ответственность, а способ защиты, который не влечет за собой юридических санкций».

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду