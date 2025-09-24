В Киеве будут судить двух военных должностных лиц, которые наладили «бизнес» на уклонистах в двух ТЦК

Злоумышленники организовали незаконную схему обновления военно-учетных данных в двух ТЦК.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц командования одного из родов войск Вооруженных сил Украины, которые организовали незаконную схему обновления военно-учетных данных в двух ТЦК в Киеве и на Волыни. Об этом сообщило ГБР.

В январе 2025 года подполковник сообщил одному из мужчин, что имеет знакомых в ТЦК и СП Киева. При их «содействии» он мог бы обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр «Оберіг». Стоимость таких «услуг» составляла 4 тысячи долларов.

«После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных должностное лицо получало обусловленную им сумму», – заявили в ГБР.

После удачной сделки подполковник решил обратиться к своему руководителю с предложением наладить «бизнес» на уклонистах, но не через столичный ТЦК, а через волынский, в котором начальник имел связи. Полковник согласился на это предложение и наладил контакт с одним из волынских ТЦК.

Впоследствии подполковник нашел трех клиентов и предложил им обновить данные уже через один из ТЦК и СП Волынской области. Цена выросла до 9 тысяч долларов США, но за эту сумму военнообязанные даже не появлялись в ТЦК, все документы подписывались исполнителями.

В целом задокументированы четыре факта внесения фигурантами «обновленных» данных.

Теперь должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

