Українцям пояснили, чи може пільга на комуналку надаватись за адресою фактичного проживання пільговика

Для оформлення пільг за фактичним місцем проживання потрібно надати документи, що підтверджують це місце проживання.

Українцям уточнили правила надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

У Пенсійному фонді зазначили, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються тим громадянам, дані яких внесені до спеціального Реєстру осіб, що мають право на пільги. Отримати їх можна як за місцем офіційної реєстрації, так і за фактичним місцем проживання пільговика.

Якщо людина хоче оформити пільгу за фактичним місцем проживання, потрібно підтвердити це документально. Для цього підходить довідка внутрішньо переміщеної особи, договір оренди чи інший офіційний документ.

Якщо таких документів немає, допускається складання акту обстеження умов проживання. Цей акт оформлює уповноважений представник місцевої ради за місцем проживання. Таким чином, держава забезпечує доступ до пільг не лише за місцем реєстрації, а й там, де люди реально мешкають.

Це дозволяє врахувати потреби внутрішньо переміщених осіб та інших громадян у подібних ситуаціях.

