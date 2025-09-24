Украинцам объяснили, может ли льгота на коммуналку предоставляться по адресу фактического проживания льготника

Для оформления льгот по фактическому месту жительства необходимо предоставить документы, подтверждающие это место жительства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам уточнили правила предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Пенсионном фонде отметили, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются тем гражданам, данные которых внесены в специальный Реестр лиц, имеющих право на льготы. Получить их можно как по месту официальной регистрации, так и по фактическому месту жительства льготника.

Если человек хочет оформить льготу по фактическому месту жительства, нужно подтвердить документально. Для этого подходит справка внутренне перемещенного лица, договор аренды или другой официальный документ.

Если таких документов нет, допускается составление акта обследования условий проживания. Этот акт оформляет уполномоченный представитель местного совета по месту жительства. Таким образом, государство обеспечивает доступ к льготам не только по месту регистрации, но и там, где люди реально живут.

Это позволяет учесть потребности внутри перемещенных лиц и других граждан в подобных ситуациях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.