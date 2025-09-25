Завищив вартість рятувальних комплектів: на Хмельниччині судитимуть експосадовця з ДСНС

Експосадовець неправомірно збільшив вартість рятувальних комплектів і таким чином посприяв заробітку постачальникові.

Ексначальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС Хмельниччини судитимуть за зловживання службовим становищем.

Встановлено, що посадовець, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи під час придбання рятувальних комплектів, уклав додаткову угоду з товариством-постачальником, якою зменшив обсяг поставки товарів шляхом збільшення їх вартості майже на 10%.

Таким чином, він дозволив «заробити» приватному підприємству понад 720 тис. грн.

Наразі слідство у справі завершено. Йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

