Завысил стоимость спасательных комплектов: на Хмельнитчине будут судить экс-чиновника из ГСЧС

Экс-чиновник неправомерно увеличил стоимость спасательных комплектов и таким образом поспособствовал заработку поставщику.

Экс-начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Хмельнитчины будут судить за злоупотребление служебным положением.

Установлено, что должностное лицо, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица при приобретении спасательных комплектов, заключило дополнительное соглашение с обществом-поставщиком, которым уменьшил объем поставки товаров путем увеличения их стоимости почти на 10%.

Таким образом, он разрешил заработать частному предприятию более 720 тыс. грн.

Следствие по делу завершено. Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

