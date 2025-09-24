Практика судів
Видатки на охорону здоров’я в проекті Держбюджту-2026 збільшено до 258 млрд грн – Ляшко

19:12, 24 вересня 2025
Міністр Ляшко розкрив деталі фінансування охорони здоров’я у 2026 році.
Видатки на охорону здоров'я в проекті Держбюджту-2026 збільшено до 258 млрд грн – Ляшко
Витрати на охорону здоров’я в проекті державного бюджету України на 2026 рік зросли на 38,2 млрд грн порівняно з 2025 роком і становлять 258 млрд грн, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, загальні видатки на охорону здоров’я залишаються на рівні 6,3% бюджету, попри пріоритезацію фінансування сектору безпеки та оборони. Ляшко підкреслив, що збільшення коштів стосується як державного, так і місцевих бюджетів.

Міністр також зазначив, що проект бюджету передбачає підвищення капітаційної ставки для сімейних лікарів та медиків екстреної допомоги, при цьому 80% ставки спрямовуються на зарплати медпрацівників.

«Ми в моделюванні закладали заробітну плату 35 тис. грн сімейному лікарю, якщо в нього набирається повний пул декларації – 1800. Далі ця зарплата залежатиме від декларацій і кількості працівників в команді сімейного лікаря, але капітаційна ставка зростає, і це дасть змогу знову ж таки піднімати заробітну плату. І така саме ситуація по екстреній медичній допомозі», – сказав він.

На Програму медичних гарантій у бюджеті-2026 закладено 191,6 млрд грн, що на 16 млрд грн більше, ніж у 2025 році, а на централізовані закупівлі планується 15,1 млрд грн.

Міністр також зазначив про продовження підтримки молодих спеціалістів у сільській місцевості та на прифронтових територіях: «Перший вихід на роботу після інтернатури – 200 тис. грн підйомних плюс можливість купувати квартири для тих, хто переїжджає працювати у визначені МОЗ населені пункти сільської місцевості».

Крім того, за словами Ляшка, проект бюджету-2026 передбачає 4,6 млрд грн на підвищення зарплат працівникам судово-медичної експертизи, які останні два роки працюють із збільшеним навантаженням через масові репатріації тіл внаслідок дій російських окупантів.

МОЗ держбюджет Віктор Ляшко

