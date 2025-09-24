Практика судов
Расходы на здравоохранение в проекте Госбюджета-2026 увеличены до 258 млрд грн – Ляшко

19:12, 24 сентября 2025
Министр Ляшко раскрыл детали финансирования здравоохранения в 2026 году.
Расходы на здравоохранение в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год выросли на 38,2 млрд грн по сравнению с 2025 годом и составляют 258 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, общие расходы на здравоохранение остаются на уровне 6,3% бюджета, несмотря на приоритетность финансирования сектора безопасности и обороны. Ляшко подчеркнул, что увеличение средств касается как государственного, так и местных бюджетов.

Министр также отметил, что проект бюджета предусматривает повышение капитационной ставки для семейных врачей и медиков экстренной помощи, при этом 80% ставки направляются на зарплаты медработников.

«Мы в моделировании закладывали заработную плату 35 тыс. грн семейному врачу, если у него набирается полный пул декларации – 1800. Далее эта зарплата будет зависеть от деклараций и количества работников в команде семейного врача, но капитационная ставка растет, и это позволит опять же поднимать заработную плату. И такая же ситуация по экстренной медицинской помощи», – сказал он.

На Программу медицинских гарантий в бюджете-2026 заложено 191,6 млрд грн, что на 16 млрд грн больше, чем в 2025 году, а на централизованные закупки планируется 15,1 млрд грн.

Министр также отметил продолжение поддержки молодых специалистов в сельской местности и на прифронтовых территориях: «Первый выход на работу после интернатуры – 200 тыс. грн подъемных плюс возможность покупать квартиры для тех, кто переезжает работать в определенные Минздравом населенные пункты сельской местности».

Кроме того, по словам Ляшко, проект бюджета-2026 предусматривает 4,6 млрд грн на повышение зарплат работникам судебно-медицинской экспертизы, которые последние два года работают с увеличенной нагрузкой из-за массовых репатриаций тел в результате действий российских оккупантов.

