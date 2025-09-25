У Ніжині 14 влучань шахедів, є проблеми з водою та світлом — міський голова Кодола

Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Ворог масовано атакував Ніжин на Чернігівщині ударними дронами. Зафіксовано 14 прильотів, повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола у коментарі "Суспільному".

Частина безпілотників не здетонувала, проте одна з цілей влучила в об’єкт критичної інфраструктури за межами міста, але в межах громади. Там виникла пожежа.

"Всі служби виїдуть на місце після настання нормальної ситуації, бо вже були прикрі випадки, коли ворог повторно б'є. Цивільна інфраструктура працює на генераторах", - розповів Кодола.

Унаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла, також з’явилися перебої з водопостачанням.

"Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок — з 9:00 до 11:00; вечір — з 18:00 до 20:00. Прохання до жителів міста зробіть запаси води", - зазначили у водоканалі.

