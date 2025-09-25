В Нежине 14 попаданий шахедов, есть проблемы с водой и светом — городской голова Кодола

Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Враг массированно атаковал Нежин в Черниговской области ударными дронами. Зафиксировано 14 прилетов, сообщил городской голова Нежина Александр Кодола в комментарии "Суспильному".

Часть беспилотников не сдетонировала, однако одна из целей попала в объект критической инфраструктуры за пределами города, но в пределах общины. Там возник пожар.

"Все службы выедут на место после наступления нормальной ситуации, потому что были досадные случаи, когда враг повторно бьет. Гражданская инфраструктура работает на генераторах", - рассказал Кодола.

В результате атаки около 30 тысяч абонентов остались без света, также появились перебои с водоснабжением.

"Из-за отсутствия электроснабжения, водоснабжения будет обеспечиваться генераторами по следующему графику: утро - с 9:00 до 11:00; вечер - с 18:00 до 20:00. Просьбы к жителям города сделайте запасы воды", - отметили в водоканале.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.