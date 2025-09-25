Практика судів
  1. В Україні

В Україні планують заборонити благодійні внески у лікарнях

11:52, 25 вересня 2025
Михайло Радуцький заявив, що у лікарнях мають бути лише офіційні платні послуги МОЗ.
Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації готовий розглянути законодавчі ініціативи щодо заборони благодійних внесків у лікарнях, заявив голова комітету Михайло Радуцький після наради з представниками парламенту та уряду.

«У більшості лікарень пацієнтам досі пропонують зробити благодійні внески. Вважаю, що є чіткий перелік платних послуг, затверджений МОЗ. Всі інші послуги мають надаватися безоплатно через ПМГ. Наш Комітет готовий розглянути відповідні законодавчі ініціативи від міністерства», – зазначив голова комітету.

Радуцький наголосив, що послуги, не включені до затвердженого МОЗ переліку платних, мають надаватися безоплатно через Програму медичних гарантій (ПМГ). Серед інших пропозицій:

  • повернення коштів за ненадані послуги ПМГ назад у медичну галузь, а не до загального бюджету;
  • запровадження KPI для сімейних лікарів із преміями за профілактику;
  • перехід на грантове фінансування медичних досліджень через конкурси, як у ЄС;
  • належне фінансування ключових медичних програм.

Уряд затвердив проект бюджету-2026 із 258 млрд гривень на медицину (на 38,2 млрд більше, ніж у 2025 році), що є найбільшим зростанням за 7 років. Пріоритети: підвищення зарплат лікарів первинки та екстренки до 35 тисяч гривень, чекапи для осіб старше 40 років, розширення програми «Доступні ліки», закупівлі ліків, реабілітація та психологічна допомога. Обговорювалися також фінансування НАМНУ, програми ВІЛ/СНІД, гепатитів і скринінгу раку шийки матки.

Найближчим часом комітет проведе засідання, де МОЗ і Мінфін представлять плани, зокрема щодо 9,9 млрд грн на публічні інвестиційні проєкти.

МОЗ Україна лікарня

