В Украине планируют запретить благотворительные взносы в больницах

Михаил Радуцкий заявил, что в больницах должны быть только официальные платные услуги Минздрава.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации готов рассмотреть законодательные инициативы о запрете благотворительных взносов в больницах, заявил председатель комитета Михаил Радуцкий после совещания с представителями парламента и правительства.

«В большинстве больниц пациентам до сих пор предлагают сделать благотворительные взносы. Считаю, что есть четкий перечень платных услуг, утвержденный Минздравом. Все остальные услуги должны предоставляться бесплатно через ПМГ. Наш комитет готов рассмотреть соответствующие законодательные инициативы от министерства», — отметил председатель комитета.

Радуцкий подчеркнул, что услуги, не включенные в утвержденный Минздравом перечень платных, должны предоставляться бесплатно через Программу медицинских гарантий (ПМГ). Среди других предложений:

возврат средств за не предоставленные услуги ПМГ обратно в медицинскую отрасль, а не в общий бюджет;

введение KPI для семейных врачей с премиями за профилактику;

переход на грантовое финансирование медицинских исследований через конкурсы, как в ЕС;

надлежащее финансирование ключевых медицинских программ.

Правительство утвердило проект бюджета-2026 с 258 млрд гривен на медицину (на 38,2 млрд больше, чем в 2025 году), что является самым большим ростом за 7 лет. Приоритеты: повышение зарплат врачей первичного и экстренного звена до 35 тысяч гривен, чекапы для лиц старше 40 лет, расширение программы «Доступные лекарства», закупки лекарств, реабилитация и психологическая помощь. Обсуждались также финансирование НАМНУ, программы ВИЧ/СПИД, гепатитов и скрининга рака шейки матки.

В ближайшее время комитет проведет заседание, где Минздрав и Минфин представят планы, в частности по 9,9 млрд грн на публичные инвестиционные проекты.

