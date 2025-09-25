Практика судів
Україна лідирує за використанням криптовалют серед країн ЄБРР

15:28, 25 вересня 2025
11% громадян використовують цифрові активи, а надходження сягнули $106 млрд.
Україна посідає перше місце серед країн, з якими співпрацює Європейський банк реконструкції та розвитку, за рівнем використання криптовалют — 11% громадян, випереджаючи Нігерію, Туреччину, Кенію та Марокко з показником близько 5%. Про це йдеться в огляді Regional Economic Prospects, опублікованому ЄБРР.

За період із липня 2023 по липень 2024 року Україна отримала $106 млрд криптовалютних надходжень і витратила $882 млн на купівлю Bitcoin за гривні. Значну частку операцій становили інституційні транзакції на суми $1–10 млн і професійні угоди від $10 тис. до $1 млн. Глобальна капіталізація крипторинку в середині 2024 року досягла $4 трлн, що на 57% більше, ніж торік. Стейблкоїни склали $272 млрд (7% ринку), з яких 85% припадає на Tether і USDC.

