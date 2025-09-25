Украина лидирует по использованию криптовалют среди стран ЕБРР

11% граждан используют цифровые активы, а поступления достигли $106 млрд.

Украина занимает первое место среди стран, с которыми сотрудничает Европейский банк реконструкции и развития, по уровню использования криптовалют — 11% граждан, опережая Нигерию, Турцию, Кению и Марокко с показателем около 5%. Об этом говорится в обзоре Regional Economic Prospects, опубликованном ЕБРР.

За период с июля 2023 по июль 2024 года Украина получила $106 млрд криптовалютных поступлений и потратила $882 млн на покупку Bitcoin за гривны. Значительную долю операций составили институциональные транзакции на суммы $1–10 млн и профессиональные сделки от $10 тыс. до $1 млн. Глобальная капитализация крипторынка в середине 2024 года достигла $4 трлн, что на 57% больше, чем в прошлом году. Стейблкоины составили $272 млрд (7% рынка), из которых 85% приходится на Tether и USDC.

