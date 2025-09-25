Україна розпочала скринінг з ЄС щодо рибальства

Практика судів
Розділ 13 належить до Кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості», який є фінальним сегментом у процесі скринінгу України з Єврокомісією.
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
У Бельгії українська делегація 25 вересня розпочала двосторонні скринінгові зустрічі з Єврокомісією за переговорним розділом 13 «Рибальство та водний промисел». Зустрічі триватимуть 25 та 26 вересня та проходять у гібридному форматі (онлайн та офлайн). Українську делегацію очолює віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, який бере участь онлайн. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

До складу делегації входять представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, Верховної Ради України та інших органів влади.

Відкриваючи засідання, Тарас Качка наголосив, що Україна прагне розвивати сектор рибальства за європейськими принципами сталого використання ресурсів та боротьби з незаконним, нерегульованим і незареєстрованим виловом (IUU fishing).

«Сьогодні ми представимо нашу відповідність до стандартів ЄС у цій сфері, а також продемонструємо переваги української рибної галузі. Вона є достатньо розвиненою та має вагоме економічне значення. Україна готова й надалі розвивати галузь у відповідності до правил ЄС задля взаємного інтересу та економічного розвитку як України, так і всього Союзу», – зазначив Віцепремʼєр.

Окремо він підкреслив важливість врахування безпекового контексту з акцентом на Чорному та Азовському морях.

«Росія намагається незаконно розширити свій вплив у Чорному та Азовському морях, порушуючи міжнародне право та тимчасово окупувавши Крим та частину прибережних регіонів України. Тому важливо, щоб подальше формування політики рибальства Європейського Союзу та щодо України в межах переговорного процесу враховувало цей аспект», – заявив Тарас Качка.

У перший день сесії фахівці ЄС та України розглянуть:

  • загальні принципи Спільної рибної політики ЄС (Common Fisheries Policy, CFP) та базове регулювання;
  • плани щодо вилову та допустимі квоти (discard plans, fishing opportunities);
  • ринкову політику для рибної та водної продукції;
  • інспекцію та контроль у сфері рибальства;
  • боротьбу з незаконним, нерегульованим і незареєстрованим виловом (IUU fishing);
  • системи збору даних.

У другий день, 26 вересня, обговорять:

  • розвиток водного промислу;
  • діяльність Регіональних організацій з управління рибальством (RFMOs);
  • морське просторове планування;
  • структурну підтримку сектору;
  • державну допомогу.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

