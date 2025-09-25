Украина начала скрининг с ЕС по вопросам рыболовства

Раздел 13 относится к Кластеру 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности», который является финальным сегментом в процессе скрининга Украины с Еврокомиссией.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

В Бельгии украинская делегация 25 сентября начала двусторонние скрининговые встречи с Европейской Комиссией по переговорному разделу 13 «Рыболовство и водный промысел». Встречи продлятся 25 и 26 сентября и проходят в гибридном формате (онлайн и офлайн). Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, который участвует онлайн. Об этом сообщил Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Раздел 13 относится к Кластеру 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Этот кластер является финальным сегментом в процессе скрининга Украины с Еврокомиссией.

В состав делегации входят представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, Верховной Рады Украины и других органов власти.

Открывая заседание, Тарас Качка подчеркнул, что Украина стремится развивать сектор рыболовства по европейским принципам устойчивого использования ресурсов и борьбы с незаконным, нерегулируемым и незарегистрированным выловом (IUU fishing).

«Сегодня мы представим нашу соответствие стандартам ЕС в этой сфере, а также продемонстрируем преимущества украинской рыбной отрасли. Она достаточно развита и имеет важное экономическое значение. Украина готова и дальше развивать отрасль в соответствии с правилами ЕС ради взаимного интереса и экономического развития как Украины, так и всего Союза», – отметил Вице-премьер.

Отдельно он подчеркнул важность учета контекста безопасности с акцентом на Черном и Азовском морях.

«Россия пытается незаконно расширить свое влияние в Черном и Азовском морях, нарушая международное право и временно оккупировав Крым и часть прибрежных регионов Украины. Поэтому важно, чтобы дальнейшее формирование политики рыболовства Европейского Союза и в отношении Украины в рамках переговорного процесса учитывало этот аспект», – заявил Тарас Качка.

В первый день сессии специалисты ЕС и Украины рассмотрят:

общие принципы Общей рыбной политики ЕС (Common Fisheries Policy, CFP) и базовое регулирование;

планы по вылову и допустимые квоты (discard plans, fishing opportunities);

рыночную политику для рыбной и водной продукции;

инспекцию и контроль в сфере рыболовства;

борьбу с незаконным, нерегулируемым и незарегистрированным выловом (IUU fishing);

системы сбора данных.

Во второй день, 26 сентября, обсудят:

развитие водного промысла;

деятельность Региональных организаций по управлению рыболовством (RFMOs);

морское пространственное планирование;

структурную поддержку сектора;

государственную помощь.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

