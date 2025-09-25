ВАКС засудив ексдиректора «Мікротек» за розкрадання понад 7 мільйонів

Колишнього чиновника ув’язнили за махінації з фінансами держпідприємства на мільйони гривень.

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі колишнього директора державного підприємства «БЦКТ «Мікротек». Суд визнав його винним у заволодінні коштами підприємства в особливо великому розмірі та службовому підробленні. Про це повідомили у ВАКС.

За даними слідства, обвинувачений діяв у змові з директором приватного товариства та, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив 7,25 мільйона гривень державних коштів.

Суд призначив ексчиновнику покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Крім того, протягом трьох років після звільнення він не матиме права обіймати керівні посади в державних і комунальних установах, де частка держави перевищує 50%.

