ВАКС осудил экс-директора «Микротек» за хищение более 7 миллионов

Бывшего чиновника посадили за махинации с финансами госпредприятия на миллионы гривен.

Высший антикоррупционный суд огласил приговор по делу бывшего директора государственного предприятия БЦКТ «Микротек». Суд признал его виновным в завладении средствами предприятия в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщили в ВАКС.

По данным следствия, обвиняемый действовал в сговоре с директором частного общества и, злоупотребляя своим служебным положением, присвоил 7,25 миллиона гривен государственных средств.

Суд назначил эксчиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в течение трех лет после увольнения он не будет иметь права занимать руководящие должности в государственных и коммунальных учреждениях, где доля государства превышает 50%.

