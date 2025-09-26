Практика судів
У Києві зупинили продаж фіктивних свідоцтв про закінчення автошколи

12:30, 26 вересня 2025
У Києві за винагороду зарахували до автошколи та видавали свідоцтва про завершення навчання без фактичних занять.
У Києві викрили схему продажу фіктивних свідоцтв про закінчення автошколи. Правоохоронці повідомили про підозру 36-річній директорці одного з навчальних закладів, яка за гроші вносила дані у державний реєстр.

За даними слідства, жінка за винагороду зарахувала киянку до автошколи та внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру МВС про нібито відвідування нею практичних занять із водіння. Насправді жодних занять учениця не проходила, але завдяки фальсифікації отримала свідоцтво про завершення навчання.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігурантки поліцейські вилучили документи, медичні довідки, печатки, гроші та чорнові записи.

Директорці автошколи оголошено підозру за ч. 1 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України — несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронних системах, та службове підроблення. Їй загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

поліція Київ посвідчення водія

