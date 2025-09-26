Практика судов
В Киеве остановили продажу фиктивных свидетельств об окончании автошколы

12:30, 26 сентября 2025
В Киеве за вознаграждение зачисляли в автошколу и выдавали свидетельства об окончании обучения без фактических занятий.
В столице разоблачили схему продажи фиктивных свидетельств об окончании автошколы. Правоохранители сообщили о подозрении 36-летней директорше одного из учебных заведений, которая за деньги вносила данные в государственный реестр.

По данным следствия, женщина за вознаграждение зачислила киевлянку в автошколу и внесла ложные сведения в Единый государственный реестр МВД о якобы посещении ею практических занятий по вождению. На самом деле никаких занятий ученица не проходила, но благодаря фальсификации получила свидетельство об окончании обучения.

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантки полицейские изъяли документы, медицинские справки, печати, деньги и черновые записи.

Директорше автошколы объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 362 и ч. 1 ст. 366 УК Украины — несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронных системах, и служебный подлог. Ей грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

