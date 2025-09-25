На Житомирщині викрили незаконний видобуток піску — збитки перевищують 68 мільйонів

34-річний керівник одного з товариств області організував незаконний видобуток піску.

На Житомирщині викрито незаконний видобуток піску. Збитки довкіллю становлять понад 68 мільйонів гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж 2024 року, не маючи спеціальних дозволів на видобування корисних копалин та користування надрами, підприємством незаконно видобуто 68,745 куб. м піску.Розмір завданих довкіллю збитків перевищує 68 мільйонів гривень.

Організатором незаконного бізнесу виявився 34-річний керівник товариства. Йому повідомлено про підозру у незаконному користуванні надрами.

