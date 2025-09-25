В Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка — убытки превышают 68 миллионов

34-летний руководитель одного из обществ области организовал незаконную добычу песка.

В Житомирской области разоблачена незаконная добыча песка. Ущерб окружающей среде составляет более 68 миллионов гривен. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, в течение 2024 года, не имея специальных разрешений на добычу полезных ископаемых и пользование недрами, предприятие незаконно добыло 68,745 куб. м песка. Размер нанесенного окружающей среде ущерба превышает 68 миллионов гривен.

Организатором незаконного бизнеса оказался 34-летний руководитель общества. Ему поставлено в известность о подозрении в незаконном пользовании недрами.

