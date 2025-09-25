Практика судів
  В Україні

У Держпраці розповіли, як звільнити працівника, який залишився на ТОТ

22:36, 25 вересня 2025
Працівника можна звільнити за його відсутності на роботі та інформації про причини відсутності понад 4 місяці поспіль.
Тема звільнення працівників, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, залишається актуальною для багатьох роботодавців. В умовах воєнного стану та обмежених можливостей комунікації з персоналом виникає потреба правильно застосовувати норми трудового законодавства, аби захистити права працівників і водночас забезпечити належну роботу підприємства.

У Держпраці зазначають, що працівників, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, роботодавець може перевести на простій, надати їм відпустку без збереження заробітної плати, а також призупинити чи припинити трудові відносини.

Важливо враховувати, що Кодекс законів про працю України доповнено пунктом 8-3 статті 36. Ця норма дозволяє звільнити працівника у випадку його відсутності на роботі понад чотири місяці поспіль, якщо відсутні відомості про причини такої неявки.

При цьому значення не має, чи були ці причини поважними.

Для законності звільнення роботодавець зобов’язаний увесь час відсутності відображати у табелі як неявку з нез’ясованих причин.

Крім того, слід подбати про документальне підтвердження ситуації. З цією метою рекомендується періодично складати відповідні акти про відсутність працівника.

Коли та для кого передбачено обмеження на звільнення з ініціативи роботодавця?

У випадку звільнення працівників з підстав, які кваліфікуються як звільнення (розірвання трудового договору) з ініціативи роботодавця, діють певні обмеження на звільнення окремих категорій працівників.

Зокрема, частиною третьою статті 184 Кодексу законів про працю України передбачено, що звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Держпраці

