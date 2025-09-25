Практика судов
В Гоструда рассказали, как уволить работника, оставшегося на ВОТ

22:36, 25 сентября 2025
Работника можно уволить при его отсутствии на работе и информации о причинах отсутствия более 4 месяцев подряд.
Тема увольнения работников, которые остались на временно оккупированных территориях, остается актуальной для многих работодателей. В условиях военного положения и ограниченных возможностей коммуникации с персоналом возникает необходимость правильно применять нормы трудового законодательства, чтобы защитить права работников и одновременно обеспечить надлежащую работу предприятия.

В Гоструда отмечают, что работников, которые остались на временно оккупированных территориях, работодатель может перевести на простой, предоставить им отпуск без сохранения заработной платы, а также приостановить или прекратить трудовые отношения.

Важно учитывать, что Кодекс законов о труде Украины дополнен пунктом 8-3 статьи 36. Эта норма позволяет уволить работника в случае его отсутствия на работе более четырех месяцев подряд, если отсутствуют сведения о причинах такого прогула.

При этом значения не имеет, были ли эти причины уважительными.

Для законности увольнения работодатель обязан всё время отсутствия отражать в табеле как неявку по невыясненным причинам.

Кроме того, следует позаботиться о документальном подтверждении ситуации. С этой целью рекомендуется периодически составлять соответствующие акты об отсутствии работника.

Когда и для кого предусмотрены ограничения на увольнение по инициативе работодателя?

В случае увольнения работников по основаниям, которые квалифицируются как увольнение (расторжение трудового договора) по инициативе работодателя, действуют определённые ограничения на увольнение отдельных категорий работников.

В частности, частью третьей статьи 184 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет (до шести лет – часть шестая статьи 179), одиноких матерей при наличии ребёнка в возрасте до четырнадцати лет или ребёнка с инвалидностью по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения после окончания срочного трудового договора. На период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трёх месяцев со дня окончания срочного трудового договора.

