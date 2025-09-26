Практика судів
На Вінниччині не випустили за кордон чоловіка, який «купив» двійнят для виїзду – ДПСУ

11:08, 26 вересня 2025
Чоловік пред’явив на паспортному контролі свідоцтва про народження трьох дітей, щоб скористатися правом багатодітного батька.
На Вінниччині прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон, використовуючи підроблені документи про батьківство. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

У пункті пропуску «Могилів-Подільський» зупинили 43-річного жителя Дніпропетровської області. Чоловік пред’явив на паспортному контролі свідоцтва про народження трьох дітей, щоб скористатися правом багатодітного батька. При цьому перетинати кордон він намагався сам, без родини.

Документи на старшу доньку не викликали сумнівів, однак свідоцтва про народження 3-річних двійнят, нібито видані в Ізраїлі, викликали сумнів. Перевірка підтвердила, що обидва документи не відповідають встановленим зразкам.

Чоловіку відмовили у перетині кордону. Матеріали справи передані до Національної поліції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

