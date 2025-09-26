Практика судов
В Винницкой области не выпустили за границу мужчину, который «купил» двойню для выезда – ГПСУ

11:08, 26 сентября 2025
Мужчина предъявил на паспортном контроле свидетельства о рождении трех детей, чтобы воспользоваться правом многодетного отца.
В Винницкой области не выпустили за границу мужчину, который «купил» двойню для выезда – ГПСУ
В Винницкой области пограничники разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу, используя поддельные документы о родительстве. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска «Могилев-Подольский» остановили 43-летнего жителя Днепропетровской области. Мужчина предъявил на паспортном контроле свидетельства о рождении трех детей, чтобы воспользоваться правом многодетного отца. При этом пересекать границу он пытался один, без семьи.

Документы на старшую дочь сомнений не вызвали, однако свидетельства о рождении 3-летних близнецов, якобы выданные в Израиле, вызвали подозрение. Проверка подтвердила, что оба документа не соответствуют установленным образцам.

Мужчине отказали в пересечении границы. Материалы дела переданы в Национальную полицию по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

