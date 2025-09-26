На Львівщині збудують міст через річку Опір поруч зі старим

На автошляху Сколе–Славське завершують підготовчі роботи для споруди завдовжки 64 метри.

У селі Гребенів на Львівщині, на автошляху Т-14-24 Сколе–Славське, зведуть міст через річку Опір, повідомило Державне агентство відновлення. Ця дорога є ключовою для транспортного сполучення громад, підтримки туризму, економіки та соціальної інфраструктури гірського регіону.

Міст матиме довжину 64 метри. Наразі завершено монтаж буронабивних палів, насадок, колон, ригелів і підферменників, а також розпочато встановлення балок. Далі планується облаштування накладної плити, опалубки, перехідних плит, тротуарів і бордюрного каменю. Також будуть побудовані підходи для з’єднання моста з дорогою.

Гребенів, розташований у долині річки Опір на висоті 500 м над рівнем моря, є курортом за 6 км від Сколе та 20 км від гірськолижного курорту Славське.

