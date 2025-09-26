Во Львовской области построят мост через реку Опир рядом со старым

На автодороге Сколе-Славское завершают подготовительные работы для сооружения длиной 64 метра.

В селе Гребенов во Львовской области, на автодороге Т-14-24 Сколе–Славское, построят мост через реку Опор, сообщило Государственное агентство восстановления. Эта дорога является ключевой для транспортного сообщения общин, поддержки туризма, экономики и социальной инфраструктуры горного региона.

Мост будет иметь длину 64 метра. В настоящее время завершен монтаж буронабивных свай, насадок, колонн, ригелей и подферменников, а также начата установка балок. Далее планируется обустройство накладной плиты, опалубки, переходных плит, тротуаров и бордюрного камня. Также будут построены подходы для соединения моста с дорогой.

Гребенев, расположенный в долине реки Опор на высоте 500 м над уровнем моря, является курортом в 6 км от Сколе и в 20 км от горнолыжного курорта Славское.

