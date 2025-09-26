Практика судів
У Запоріжжі викрили адвокатку, яка за 8-14 тисяч доларів організовувала незаконний виїзд чоловіків за кордон

07:18, 26 вересня 2025
За «послуги» вона вимагала від 8 до 14 тисяч доларів, в залежності від побажань клієнтів.
У Запоріжжі правоохоронці викрили адвокатку, яка разом зі спільниками налагодила схему, за якою військовозобов’язані чоловіки могли уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. Про це повідомила Національна поліція України.

«Організаторкою злочинної діяльності виявилася адвокатка із Запоріжжя. Використовуючи свій професійний статус і зв’язки серед працівників медзакладів та державних установ, вона разом зі співмешканцем та ще одним спільником консультувала клієнтів, збирала документи та кошти, а також координувала виготовлення підроблених довідок», - заявили у поліції.

Зазначається, що за 8 тисяч доларів чоловікам обіцяли одноразовий виїзд за кордон із використанням підроблених документів або корупційних зв’язків. За 14 тисяч доларів гарантували оформлення фальшивих медичних довідок і встановлення групи інвалідності, що дозволяло безперешкодно виїжджати з країни неодноразово. Учасники групи навіть оформлювали розписки про отримання грошей, створюючи видимість «законності», підкреслили у поліції.

У межах кримінального провадження проведено обшуки, вилучено гроші, документи та інші докази протиправної діяльності.

Наразі організаторці та спільникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі та конфіскація майна.   

