В Запорожье разоблачили адвоката, которая за 8-14 тысяч долларов организовывала незаконный выезд мужчин за границу

За «услуги» она требовала от 8 до 14 тысяч долларов в зависимости от пожеланий клиентов.

В Запорожье правоохранители разоблачили адвокатессу, которая вместе с сообщниками наладила схему, по которой военнообязанные мужчины могли избежать мобилизации и незаконно выехать из Украины. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«Организатором преступной деятельности оказалась адвокатесса из Запорожья. Используя свой профессиональный статус и связи среди работников медучреждений и государственных органов, она вместе с сожителем и еще одним сообщником консультировала клиентов, собирала документы и деньги, а также координировала изготовление поддельных справок», – заявили в полиции.

Отмечается, что за 8 тысяч долларов мужчинам обещали разовый выезд за границу с использованием поддельных документов или коррупционных связей. За 14 тысяч долларов гарантировали оформление фальшивых медицинских справок и установление группы инвалидности, что позволяло беспрепятственно выезжать из страны неоднократно. Участники группы даже оформляли расписки о получении денег, создавая видимость «законности», подчеркнули в полиции.

В рамках уголовного производства проведены обыски, изъяты деньги, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время организаторше и ее сообщникам сообщено о подозрении. Им грозит до девяти лет лишения свободы и конфискация имущества.

