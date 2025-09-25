В Енергоатомі б’ють на сполох – на Запорізькій АЕС другий день блекаут, станція на дизель-генераторах

Об’єкт змушений працювати на дизель-генераторах, що створює критичну ситуацію, яка загрожує ядерній безпеці.

На тимчасово окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції другий день поспіль відсутнє зовнішнє електропостачання. Як повідомив «Енергоатом», об’єкт змушений працювати на дизель-генераторах, що створює критичну ситуацію, яка загрожує ядерній безпеці не лише для України, а й усієї Європи.

Як вказують в «Енергоатомі», 23 вересня через дії російських військових було пошкоджено лінію електропередачі, яка забезпечувала станцію живленням від української енергосистеми. За даними НЕК «Укренерго», на контрольованій Україною території ця лінія є справною, жодних технічних перешкод для її роботи немає. Попри це окупанти свідомо не підключають станцію, використовуючи ситуацію для дезінформаційної кампанії проти України, наголосили в «Енергоатомі».

Там підкреслили, що дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення й не можуть тривалий час забезпечувати роботу станції. Їхня зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

