В Энергоатоме бьют тревогу – на Запорожской АЭС второй день блэкаут, станция на дизель-генераторах

18:21, 25 сентября 2025
Объект вынужден работать на дизель-генераторах, что создает критическую ситуацию, угрожающую ядерной безопасности.
В Энергоатоме бьют тревогу – на Запорожской АЭС второй день блэкаут, станция на дизель-генераторах
На временно оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции второй день подряд отсутствует внешнее электроснабжение. Как сообщил «Энергоатом», объект вынужден работать на дизель-генераторах, что создает критическую ситуацию, угрожающую ядерной безопасности не только для Украины, но и всей Европы.

Как указывают в «Энергоатоме», 23 сентября из-за действий российских военных была повреждена линия электропередачи, которая обеспечивала станцию питанием от украинской энергосистемы. По данным НЭК «Укрэнерго», на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, никаких технических препятствий для ее работы нет. Несмотря на это, оккупанты сознательно не подключают станцию, используя ситуацию для дезинформационной кампании против Украины, подчеркнули в «Энергоатоме».

Там отметили, что дизель-генераторы предназначены лишь для аварийного питания и не могут длительное время обеспечивать работу станции. Их остановка может привести к потере контроля над ядерной безопасностью объекта.

АЭС

