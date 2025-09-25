Свириденко оголосила про пакет рішень для підтримки Донеччини, Дніпропетровщини та Сумщини

Йдеться про додаткове фінансування фортифікацій, відновлення інфраструктури та водопостачання, підвищення зарплат медикам у зонах бойових дій, а також пільгові умови оренди для облаштування житла ВПО.

Після поїздки у прифронтові громади Кабінет Міністрів визначив низку кроків, спрямованих на посилення безпеки та соціальної підтримки жителів територій, що найбільше потерпають від війни. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Серед ключових рішень:

Житло для переселенців. Визначено пільгові умови передачі державних та комунальних установ для розселення ВПО у прифронтових регіонах. Це має дозволити швидше облаштовувати нові місця для тимчасового проживання переселенців.

Для державних і комунальних підприємств оренда становитиме 1 грн/м кв., для громадських і благодійних організацій — 3% вартості.

Фортифікації на Сумщині. 333 млн грн із резервного фонду держбюджету спрямують на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень.

Відновлення критичної інфраструктури. 128 млн грн з резервного фонду отримає Дніпропетровщина для ліквідації наслідків російських атак у червні.

128 млн грн з резервного фонду отримає Дніпропетровщина для ліквідації наслідків російських атак у червні. Підвищення зарплат медикам. Для лікарів, що працюють у зонах активних бойових дій, передбачено 40 тис. грн, для середнього медперсоналу — 27 тис. грн, для молодшого — 18 тис. грн. У зонах можливих бойових дій — 28, 18 та 9 тис. грн відповідно.

У зонах можливих бойових дій — 28, 18 та 9 тис. грн відповідно. Опалювальний сезон. Уряд доручив підготувати регіональні плани для стабільного проходження зими. Заборонено відключати світло і газ за борги, накопичені під час воєнного стану.

Безпека у навчальних закладах. Субвенції місцевим бюджетам на 2025 рік буде розподілено на облаштування укриттів у військових ліцеях та закладах із посиленою військово-фізичною підготовкою — за рішеннями ОВА.

