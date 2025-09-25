Свириденко объявила о пакете решений для поддержки Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей

19:05, 25 сентября 2025
Речь идет о дополнительном финансировании фортификаций, восстановлении инфраструктуры и водоснабжения, повышении зарплат медикам в зонах боевых действий, а также льготных условиях аренды для обустройства жилья ВПО.
После поездки в прифронтовые общины Кабинет Министров определил ряд шагов, направленных на усиление безопасности и социальную поддержку жителей территорий, которые больше всего страдают от войны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Среди ключевых решений:
- Жилье для переселенцев. Определены льготные условия передачи государственных и коммунальных учреждений для расселения ВПО в прифронтовых регионах. Это должно позволить быстрее обустраивать новые места для временного проживания переселенцев.
Для государственных и коммунальных предприятий аренда составит 1 грн за кв. м, для общественных и благотворительных организаций — 3% стоимости.
- Фортификации на Сумщине. 333 млн грн из резервного фонда госбюджета направят на завершение строительства фортификационных сооружений, инженерных укреплений и невзрывных заграждений.
- Водоснабжение в Днепропетровской области. 96 млн грн выделено для поддержки предприятий, обеспечивающих централизованное водоснабжение более 200 тысяч жителей. Дополнительно 58 млн грн направят на ремонт аварийного участка Второго Донецкого водопровода.
- Восстановление критической инфраструктуры. 128 млн грн из резервного фонда получит Днепропетровская область для ликвидации последствий российских атак в июне.
- Повышение зарплат медикам. Для врачей, работающих в зонах активных боевых действий, предусмотрено 40 тыс. грн, для среднего медперсонала — 27 тыс. грн, для младшего — 18 тыс. грн. В зонах возможных боевых действий — 28, 18 и 9 тыс. грн соответственно.
- Отопительный сезон. Правительство поручило подготовить региональные планы для стабильного прохождения зимы. Запрещено отключать свет и газ за долги, накопленные во время военного положения.
- Безопасность в учебных заведениях. Субвенции местным бюджетам на 2025 год будут распределены на обустройство укрытий в военных лицеях и учреждениях с усиленной военно-физической подготовкой — по решениям ОВА.
