Свириденко объявила о пакете решений для поддержки Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей

Речь идет о дополнительном финансировании фортификаций, восстановлении инфраструктуры и водоснабжения, повышении зарплат медикам в зонах боевых действий, а также льготных условиях аренды для обустройства жилья ВПО.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После поездки в прифронтовые общины Кабинет Министров определил ряд шагов, направленных на усиление безопасности и социальную поддержку жителей территорий, которые больше всего страдают от войны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Среди ключевых решений:

Жилье для переселенцев. Определены льготные условия передачи государственных и коммунальных учреждений для расселения ВПО в прифронтовых регионах. Это должно позволить быстрее обустраивать новые места для временного проживания переселенцев.

Для государственных и коммунальных предприятий аренда составит 1 грн за кв. м, для общественных и благотворительных организаций — 3% стоимости.

Фортификации на Сумщине. 333 млн грн из резервного фонда госбюджета направят на завершение строительства фортификационных сооружений, инженерных укреплений и невзрывных заграждений.

Водоснабжение в Днепропетровской области. 96 млн грн выделено для поддержки предприятий, обеспечивающих централизованное водоснабжение более 200 тысяч жителей. Дополнительно 58 млн грн направят на ремонт аварийного участка Второго Донецкого водопровода.

Восстановление критической инфраструктуры. 128 млн грн из резервного фонда получит Днепропетровская область для ликвидации последствий российских атак в июне.

Повышение зарплат медикам. Для врачей, работающих в зонах активных боевых действий, предусмотрено 40 тыс. грн, для среднего медперсонала — 27 тыс. грн, для младшего — 18 тыс. грн. В зонах возможных боевых действий — 28, 18 и 9 тыс. грн соответственно.

Отопительный сезон. Правительство поручило подготовить региональные планы для стабильного прохождения зимы. Запрещено отключать свет и газ за долги, накопленные во время военного положения.

Безопасность в учебных заведениях. Субвенции местным бюджетам на 2025 год будут распределены на обустройство укрытий в военных лицеях и учреждениях с усиленной военно-физической подготовкой — по решениям ОВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.