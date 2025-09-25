Практика судів
  1. В Україні

«Транспортний безвіз» до березня 2027 року: Україна та ЄС погодили продовження угоди

19:30, 25 вересня 2025
Українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.
«Транспортний безвіз» до березня 2027 року: Україна та ЄС погодили продовження угоди
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та Європейський Союз домовилися продовжити дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців. Відтак так званий «транспортний безвіз», укладений у 2022 році, зберігатиме чинність щонайменше до березня 2027-го.

Це означає, що українським та європейським перевізникам і надалі не потрібні спеціальні дозволи для двосторонніх і транзитних перевезень. Як підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, угода напряму впливає на економічну стійкість:

«Саме дорогами ми у більшості експортуємо товари з доданою вартістю, що і складає вагому частину надходжень до нашого бюджету. Не менш важливо, це здатність безперешкодно імпортувати важливі для України вантажі. За час дії Угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%».

Продовження домовленостей не змінює базових правил: як і раніше, обидві сторони мають дотримуватися вимог щодо маркування вантажівок, ліцензій та документів на вантаж. Водночас Україна до кінця 2026 року має імплементувати європейські норми — від впровадження смарт-тахографів до регулювання ділової репутації компаній і навчання менеджерів-управителів транспортних компаній. З липня 2026 року нові вантажівки, зареєстровані в Україні, обов’язково мають бути обладнані смарт-тахографами.

Заступник міністра Сергій Деркач наголосив, що домовленості супроводжуватимуться незалежним дослідженням ефекту «транспортного безвізу» на економіку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів викладе зауваження щодо положення про регулярне оцінювання судді його колегами та громадськими об’єднаннями

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання судді до 30 вересня.

Покарання у виді позбавлення військового чи спеціального звання може бути призначено, незалежно від зв’язку злочину з посадою – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно зв’язку покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу з тими повноваженнями, які були використані під час вчинення злочину.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Верховний Суд може змінити позицію щодо допустимості доказів, здобутих обвинуваченням внаслідок тимчасового доступу до речей і документів в іншому кримінальному провадженні

Колегія ККС ВС вирішила відступити від попередньої позиції про недопустимість доказів, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з яких не виділялися.

У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду