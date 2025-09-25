«Транспортний безвіз» до березня 2027 року: Україна та ЄС погодили продовження угоди

Українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та Європейський Союз домовилися продовжити дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців. Відтак так званий «транспортний безвіз», укладений у 2022 році, зберігатиме чинність щонайменше до березня 2027-го.

Це означає, що українським та європейським перевізникам і надалі не потрібні спеціальні дозволи для двосторонніх і транзитних перевезень. Як підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, угода напряму впливає на економічну стійкість:

«Саме дорогами ми у більшості експортуємо товари з доданою вартістю, що і складає вагому частину надходжень до нашого бюджету. Не менш важливо, це здатність безперешкодно імпортувати важливі для України вантажі. За час дії Угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%».

Продовження домовленостей не змінює базових правил: як і раніше, обидві сторони мають дотримуватися вимог щодо маркування вантажівок, ліцензій та документів на вантаж. Водночас Україна до кінця 2026 року має імплементувати європейські норми — від впровадження смарт-тахографів до регулювання ділової репутації компаній і навчання менеджерів-управителів транспортних компаній. З липня 2026 року нові вантажівки, зареєстровані в Україні, обов’язково мають бути обладнані смарт-тахографами.

Заступник міністра Сергій Деркач наголосив, що домовленості супроводжуватимуться незалежним дослідженням ефекту «транспортного безвізу» на економіку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.