Практика судов
  1. В Украине

«Транспортный безвиз» до марта 2027 года: Украина и ЕС согласовали продление соглашения

19:30, 25 сентября 2025
Украинские перевозчики и перевозчики Европейского Союза и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях для выполнения двусторонних и транзитных перевозок.
«Транспортный безвиз» до марта 2027 года: Украина и ЕС согласовали продление соглашения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Европейский Союз договорились продлить действие соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев. Таким образом, так называемый «транспортный безвиз», заключенный в 2022 году, будет действовать как минимум до марта 2027-го.

Это означает, что украинским и европейским перевозчикам по-прежнему не нужны специальные разрешения для двусторонних и транзитных перевозок. Как подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, соглашение напрямую влияет на экономическую устойчивость:

«Именно дорогами мы в большинстве экспортируем товары с добавленной стоимостью, что составляет весомую часть поступлений в наш бюджет. Не менее важно — это возможность беспрепятственно импортировать важные для Украины грузы. За время действия Соглашения удельный вес торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%».

Продление договоренностей не меняет базовых правил: как и раньше, обе стороны должны соблюдать требования по маркировке грузовиков, наличию лицензий и документов на груз. В то же время Украина до конца 2026 года должна имплементировать европейские нормы — от внедрения смарт-тахографов до регулирования деловой репутации компаний и обучения менеджеров-управляющих транспортных компаний. С июля 2026 года новые грузовики, зарегистрированные в Украине, обязательно должны быть оборудованы смарт-тахографами.

Заместитель министра Сергей Деркач отметил, что договоренности будут сопровождаться независимым исследованием эффекта «транспортного безвиза» на экономику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.

Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду