«Транспортный безвиз» до марта 2027 года: Украина и ЕС согласовали продление соглашения

Украинские перевозчики и перевозчики Европейского Союза и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях для выполнения двусторонних и транзитных перевозок.

Украина и Европейский Союз договорились продлить действие соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев. Таким образом, так называемый «транспортный безвиз», заключенный в 2022 году, будет действовать как минимум до марта 2027-го.

Это означает, что украинским и европейским перевозчикам по-прежнему не нужны специальные разрешения для двусторонних и транзитных перевозок. Как подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, соглашение напрямую влияет на экономическую устойчивость:

«Именно дорогами мы в большинстве экспортируем товары с добавленной стоимостью, что составляет весомую часть поступлений в наш бюджет. Не менее важно — это возможность беспрепятственно импортировать важные для Украины грузы. За время действия Соглашения удельный вес торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%».

Продление договоренностей не меняет базовых правил: как и раньше, обе стороны должны соблюдать требования по маркировке грузовиков, наличию лицензий и документов на груз. В то же время Украина до конца 2026 года должна имплементировать европейские нормы — от внедрения смарт-тахографов до регулирования деловой репутации компаний и обучения менеджеров-управляющих транспортных компаний. С июля 2026 года новые грузовики, зарегистрированные в Украине, обязательно должны быть оборудованы смарт-тахографами.

Заместитель министра Сергей Деркач отметил, что договоренности будут сопровождаться независимым исследованием эффекта «транспортного безвиза» на экономику.

