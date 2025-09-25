Практика судів
Уряд сформував резерв із понад 3 тисяч держслужбовців для роботи на деокупованих територіях

19:42, 25 вересня 2025
Уряд підбив підсумки дворічного експерименту з кадрового резерву держслужбовців для деокупованих територій.
Ілюстративне зображення: НАДС
Міністерство розвитку громад та територій представило результати пілотного проєкту зі створення кадрового резерву державних службовців для роботи на деокупованих територіях. Ініціатива, запроваджена урядом у 2023 році, тривала два роки й завершилася у травні 2025-го.

Як вказується, за цей час сформовано базу більш ніж 3 200 фахівців, готових працювати на звільнених територіях.

Ключові результати:

  • сформовано та підтримується кадровий резерв, який налічує понад 3 200 осіб;
  • розроблено та впроваджено 17 програм підвищення кваліфікації, орієнтованих на специфіку роботи в умовах перехідного періоду;
  • навчання пройшли понад 2 600 державних службовців і посадовців місцевого самоврядування;
  • забезпечено ефективну міжвідомчу взаємодію з органами влади, закладами освіти та міжнародними партнерами;
  • створено онлайн-курс із семи тематичних модулів, що охоплюють кризове реагування, співпрацю з безпековими структурами, протидію дезінформації, захист прав людини та психоемоційну стійкість персоналу;
  • опрацьовано запити дев’яти державних органів і надано понад 300 кандидатур для кадрового підсилення.

Надалі Мінрозвитку разом із НАДС планують використати результати експерименту для підготовки законодавчих змін, які дозволять розгорнути систему кадрового резерву по всій країні. Також ідеться про вдосконалення кадрової політики у сфері реінтеграції, посилення професійної спроможності органів влади у воєнний і післявоєнний періоди та оновлення нормативно-правової бази у сфері держслужби.

«Ми маємо використати ці напрацювання, щоб створити сталу систему підготовки кадрів і гарантувати відновлення державного управління на звільнених землях», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

держслужбовці держслужба НАДС

