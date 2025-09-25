Уряд сформував резерв із понад 3 тисяч держслужбовців для роботи на деокупованих територіях

Міністерство розвитку громад та територій представило результати пілотного проєкту зі створення кадрового резерву державних службовців для роботи на деокупованих територіях. Ініціатива, запроваджена урядом у 2023 році, тривала два роки й завершилася у травні 2025-го.
Як вказується, за цей час сформовано базу більш ніж 3 200 фахівців, готових працювати на звільнених територіях.
Ключові результати:
Надалі Мінрозвитку разом із НАДС планують використати результати експерименту для підготовки законодавчих змін, які дозволять розгорнути систему кадрового резерву по всій країні. Також ідеться про вдосконалення кадрової політики у сфері реінтеграції, посилення професійної спроможності органів влади у воєнний і післявоєнний періоди та оновлення нормативно-правової бази у сфері держслужби.
«Ми маємо використати ці напрацювання, щоб створити сталу систему підготовки кадрів і гарантувати відновлення державного управління на звільнених землях», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
