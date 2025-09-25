Правительство сформировало резерв из более 3 тысяч госслужащих для работы на деоккупированных территориях

Правительство подвело итоги двухлетнего эксперимента по кадровому резерву госслужащих для деоккупированных территорий.

Министерство развития общин и территорий представило результаты пилотного проекта по созданию кадрового резерва государственных служащих для работы на деоккупированных территориях. Инициатива, запущенная правительством в 2023 году, длилась два года и завершилась в мае 2025-го.

Как указывается, за это время сформирована база более чем из 3 200 специалистов, готовых работать на освобожденных территориях.

Ключевые результаты:

сформирован и поддерживается кадровый резерв, насчитывающий более 3 200 человек;

разработано и внедрено 17 программ повышения квалификации, ориентированных на специфику работы в условиях переходного периода;

обучение прошли более 2 600 государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления;

обеспечено эффективное межведомственное взаимодействие с органами власти, учебными заведениями и международными партнерами;

создан онлайн-курс из семи тематических модулей, охватывающих кризисное реагирование, сотрудничество с силовыми структурами, противодействие дезинформации, защиту прав человека и психоэмоциональную устойчивость персонала;

обработаны запросы девяти государственных органов и предоставлено более 300 кандидатур для кадрового усиления.

В дальнейшем Минразвития совместно с НАГС планируют использовать результаты эксперимента для подготовки законодательных изменений, которые позволят развернуть систему кадрового резерва по всей стране. Также речь идет о совершенствовании кадровой политики в сфере реинтеграции, усилении профессиональной способности органов власти в военный и послевоенный периоды и обновлении нормативно-правовой базы в сфере госслужбы.

«Мы должны использовать эти наработки, чтобы создать устойчивую систему подготовки кадров и гарантировать восстановление государственного управления на освобожденных землях», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

