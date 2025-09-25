Правительство сформировало резерв из более 3 тысяч госслужащих для работы на деоккупированных территориях

Министерство развития общин и территорий представило результаты пилотного проекта по созданию кадрового резерва государственных служащих для работы на деоккупированных территориях. Инициатива, запущенная правительством в 2023 году, длилась два года и завершилась в мае 2025-го.
Как указывается, за это время сформирована база более чем из 3 200 специалистов, готовых работать на освобожденных территориях.
Ключевые результаты:
В дальнейшем Минразвития совместно с НАГС планируют использовать результаты эксперимента для подготовки законодательных изменений, которые позволят развернуть систему кадрового резерва по всей стране. Также речь идет о совершенствовании кадровой политики в сфере реинтеграции, усилении профессиональной способности органов власти в военный и послевоенный периоды и обновлении нормативно-правовой базы в сфере госслужбы.
«Мы должны использовать эти наработки, чтобы создать устойчивую систему подготовки кадров и гарантировать восстановление государственного управления на освобожденных землях», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
