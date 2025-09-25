Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп

Перша леді України Олена Зеленська обговорила з Меланією Трамп захист дітей.

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента США Меланією Трамп. Головною темою розмови стали спільні цінності, зокрема захист дітей та їхнього дитинства в умовах війни.

Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України та особливу увагу до дітей, які постраждали від російської агресії. Вона нагадала про ініціативу американської першої леді – лист-звернення до очільника Кремля Володимира Путіна із закликом до миру для дітей.

«Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі», – зазначила Зеленська.

Вона підкреслила, що вірить у силу людяності та співпереживання, які здатні змінювати реальність. Перша леді України висловила впевненість, що спільними зусиллями вдасться допомогти дітям, які найбільше потребують підтримки.

Зеленська подякувала за теплу зустріч і наголосила, що розраховує на подальшу співпрацю з Меланією Трамп заради захисту найдорожчого – дітей, адже це є «спільною відповідальністю перед нашим майбутнім».

