Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп

Первая леди Украины Елена Зеленская обсудила с Меланией Трамп защиту детей.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с супругой президента США Меланией Трамп. Главной темой разговора стали общие ценности, в частности защита детей и их детства в условиях войны.

Зеленская поблагодарила Меланию Трамп за поддержку Украины и особое внимание к детям, пострадавшим от российской агрессии. Она напомнила об инициативе американской первой леди – письме-обращении к главе Кремля Владимиру Путину с призывом к миру ради детей.

«Чрезвычайно ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире», – отметила Зеленская.

Она подчеркнула, что верит в силу человечности и сопереживания, которые способны менять реальность. Первая леди Украины выразила уверенность, что совместными усилиями удастся помочь детям, которые больше всего нуждаются в поддержке.

Зеленская поблагодарила за теплую встречу и подчеркнула, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Меланией Трамп ради защиты самого дорогого – детей, ведь это является «общей ответственностью перед нашим будущим».

