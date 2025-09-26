Практика судів
У Києві поліцію спамлять повідомленнями про замінування

08:39, 26 вересня 2025
За два дні поліція перевірила понад тисячу повідомлень про замінування у Києві.
У Києві поліцію спамлять повідомленнями про замінування
Поліція Києва повідомила про понад тисячу перевірок повідомлень про замінування, що надійшли впродовж двох днів. Під прицілом анонімних погроз опинилися лікарні, школи, торговельні центри та адмінбудівлі у всіх районах столиці.

На місця виїжджали наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. У результаті перевірок вибухонебезпечних предметів, на щастя, не виявлено.

Однак, у поліції зазначають, що подібні повідомлення є складовою інформаційної війни, яку веде ворог і намагається дестабілізувати суспільство та посіяти тривогу серед громадян. Водночас кожне таке звернення відпрацьовується у повному обсязі.

Правоохоронці нагадали, що завідомо неправдиві повідомлення про замінування караються позбавленням волі на строк від 2 до 8 років за ст. 259 КК України.

Але у разі виявлення підозрілих предметів поліція закликає негайно телефонувати 102.

поліція Київ

