У Києві поліцію спамлять повідомленнями про замінування

За два дні поліція перевірила понад тисячу повідомлень про замінування у Києві.

Поліція Києва повідомила про понад тисячу перевірок повідомлень про замінування, що надійшли впродовж двох днів. Під прицілом анонімних погроз опинилися лікарні, школи, торговельні центри та адмінбудівлі у всіх районах столиці.

На місця виїжджали наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. У результаті перевірок вибухонебезпечних предметів, на щастя, не виявлено.

Однак, у поліції зазначають, що подібні повідомлення є складовою інформаційної війни, яку веде ворог і намагається дестабілізувати суспільство та посіяти тривогу серед громадян. Водночас кожне таке звернення відпрацьовується у повному обсязі.

Правоохоронці нагадали, що завідомо неправдиві повідомлення про замінування караються позбавленням волі на строк від 2 до 8 років за ст. 259 КК України.

Але у разі виявлення підозрілих предметів поліція закликає негайно телефонувати 102.

