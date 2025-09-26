В Киеве полицию спамят сообщениями о минировании

За два дня полиция проверила более тысячи сообщений о минировании в Киеве.

Полиция Киева сообщила о более чем тысяче проверок сообщений о минировании, поступивших в течение двух дней. Под прицелом анонимных угроз оказались больницы, школы, торговые центры и админздания во всех районах столицы.

На места выезжали наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. В результате проверок взрывоопасных предметов, к счастью, не обнаружено.

Однако в полиции отмечают, что подобные сообщения являются составной частью информационной войны, которую ведет враг, пытаясь дестабилизировать общество и посеять тревогу среди граждан. В то же время каждое такое обращение отрабатывается в полном объеме.

Правоохранители напомнили, что заведомо ложные сообщения о минировании караются лишением свободы на срок от 2 до 8 лет по ст. 259 УК Украины.

А в случае обнаружения подозрительных предметов полиция призывает немедленно звонить 102.

