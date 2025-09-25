Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини

Глави МЗС Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко підписали Спільне комюніке під час Генасамблеї ООН.

Україна офіційно встановила дипломатичні відносини з Папуа Новою Гвінеєю. Як вказали у МЗС,відповідне Спільне комюніке підписали міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Андрій Сибіга подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. За його словами, цей крок має практичне значення і відкриває можливості для співпраці у сферах глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій та гуманітарних ініціатив.

«Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці», — наголосив глава МЗС.

Це вже третє встановлення Україною дипломатичних відносин цього року. Раніше відповідні спільні комюніке були підписані з Федеративною Республікою Сомалі (11 квітня 2025) та Сирією (24 вересня 2025).

