Украина и Папуа – Новая Гвинея установили дипломатические отношения

Главы МИД Андрей Сибига и Джастин Ткаченко подписали Совместное коммюнике во время Генассамблеи ООН.

Украина официально установила дипломатические отношения с Папуа – Новой Гвинеей. Как указали в МИД, соответствующее Совместное коммюнике подписали министры иностранных дел Андрей Сибига и Джастин Ткаченко на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Андрей Сибига поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, этот шаг имеет практическое значение и открывает возможности для сотрудничества в сферах глобальной продовольственной безопасности, цифровых технологий и гуманитарных инициатив.

«Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества», — подчеркнул глава МИД.

Это уже третье установление Украиной дипломатических отношений в этом году. Ранее соответствующие совместные коммюнике были подписаны с Федеративной Республикой Сомали (11 апреля 2025) и Сирией (24 сентября 2025).

