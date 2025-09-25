Кабмін звільнив голову Нацсоцслужби Василя Луцика та зробив низку нових призначень

21:32, 25 вересня 2025
Кабінет Міністрів призначив нових заступників міністрів, а також погодив зміни в обласній адміністрації.
Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, уряд звільнив Василя Луцика з посади голови Національної соціальної сервісної служби України.
Також було призначено:
- Івана Вербицького — заступником Міністра культури та стратегічних комунікацій України;
- Ілону Гавронську — заступником Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції;
- Ігоря Віштака — державним секретарем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності;
- Ігоря Гончара — заступником голови Державної служби статистики України.
Крім того, Кабмін погодив призначення Юрія Миколаєнка першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Водночас звільнено:
- Олексія Лукашука з посади заступника Міністра національної єдності України;
- Наталію Лакатош — з посади заступниці голови Державної служби України у справах дітей.
