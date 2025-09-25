Кабмін звільнив голову Нацсоцслужби Василя Луцика та зробив низку нових призначень

Кабінет Міністрів призначив нових заступників міністрів, а також погодив зміни в обласній адміністрації.

Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, уряд звільнив Василя Луцика з посади голови Національної соціальної сервісної служби України.

Також було призначено:

Івана Вербицького — заступником Міністра культури та стратегічних комунікацій України;

Ілону Гавронську — заступником Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції;

Ігоря Віштака — державним секретарем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності;

Ігоря Гончара — заступником голови Державної служби статистики України.

Крім того, Кабмін погодив призначення Юрія Миколаєнка першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Водночас звільнено:

Олексія Лукашука з посади заступника Міністра національної єдності України;

Наталію Лакатош — з посади заступниці голови Державної служби України у справах дітей.

