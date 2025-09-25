Кабмин уволил главу Нацсоцслужбы Василия Луцыка и сделал ряд новых назначений

21:32, 25 сентября 2025
Кабинет Министров назначил новых заместителей министров, а также согласовал изменения в областной администрации.
Кабинет Министров принял ряд кадровых решений. В частности, правительство уволило Василия Луцыка с должности главы Национальной социальной сервисной службы Украины.
Также были назначены:
- Ивана Вербицкого — заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины;
- Илону Гавронскую — заместителем Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции;
- Игоря Виштака — государственным секретарем Министерства социальной политики, семьи и единства;
- Игоря Гончара — заместителем главы Государственной службы статистики Украины.
Кроме того, Кабмин согласовал назначение Юрия Николайенко первым заместителем главы Кировоградской областной государственной администрации.
В то же время уволены:
- Алексей Лукашу́к с должности заместителя Министра национального единства Украины;
- Наталия Лакатош — с должности заместителя главы Государственной службы Украины по делам детей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.