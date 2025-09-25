Кабмин уволил главу Нацсоцслужбы Василия Луцыка и сделал ряд новых назначений

Кабинет Министров назначил новых заместителей министров, а также согласовал изменения в областной администрации.

Кабинет Министров принял ряд кадровых решений. В частности, правительство уволило Василия Луцыка с должности главы Национальной социальной сервисной службы Украины.

Также были назначены:

Ивана Вербицкого — заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины;

Илону Гавронскую — заместителем Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции;

Игоря Виштака — государственным секретарем Министерства социальной политики, семьи и единства;

Игоря Гончара — заместителем главы Государственной службы статистики Украины.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Юрия Николайенко первым заместителем главы Кировоградской областной государственной администрации.

В то же время уволены:

Алексей Лукашу́к с должности заместителя Министра национального единства Украины;

Наталия Лакатош — с должности заместителя главы Государственной службы Украины по делам детей.

