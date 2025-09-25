Заброньованих від мобілізації побільшає: поновлено прийом заявок від агропідприємств на критичність

Щоб отримати статус критично важливого, приватне підприємство має відповідати низці критеріїв.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило про відновлення прийому звернень від суб’єктів агропромислового комплексу щодо визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Подання заяв здійснюється через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Як зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів, підприємства, які вже мають статус критично важливих, зберігають його до завершення строку дії наказу. Ті ж, хто потребує визначення або поновлення статусу, можуть подати заяви через реєстр.

Щоб отримати статус критично важливого, приватне підприємство має відповідати двом обов’язковим критеріям:

середня заробітна плата працівників повинна становити не менше 20 тис. грн за звітний період;

відсутність заборгованості перед державним чи місцевим бюджетом за податками та зборами.

Крім того, необхідно відповідати хоча б одному з додаткових критеріїв:

сплата податків і внесків у сумі понад €1,5 млн;

валютні надходження понад €32 млн;

наявність стратегічного значення для держави (згідно з офіційним переліком об’єктів);

статус резидента «Дія Сіті»;

важливе значення для економіки або потреб громади.

