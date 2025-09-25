Заброньованих від мобілізації побільшає: поновлено прийом заявок від агропідприємств на критичність

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило про відновлення прийому звернень від суб’єктів агропромислового комплексу щодо визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Подання заяв здійснюється через Державний аграрний реєстр (ДАР).
Як зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів, підприємства, які вже мають статус критично важливих, зберігають його до завершення строку дії наказу. Ті ж, хто потребує визначення або поновлення статусу, можуть подати заяви через реєстр.
Щоб отримати статус критично важливого, приватне підприємство має відповідати двом обов’язковим критеріям:
Крім того, необхідно відповідати хоча б одному з додаткових критеріїв:
