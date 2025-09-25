Забронированных от мобилизации станет больше: возобновлен прием заявок от агропредприятий на критичность

Чтобы получить статус критически важного, частное предприятие должно соответствовать ряду критериев.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщило о возобновлении приема обращений от субъектов агропромышленного комплекса по определению их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Подача заявлений осуществляется через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Как отметил заместитель министра Виталий Киндратив, предприятия, которые уже имеют статус критически важных, сохраняют его до завершения срока действия приказа. Те же, кто нуждается в определении или продлении статуса, могут подать заявления через реестр.

Чтобы получить статус критически важного, частное предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям:

средняя заработная плата работников должна составлять не менее 20 тыс. грн за отчетный период;

отсутствие задолженности перед государственным или местным бюджетом по налогам и сборам.

Кроме того, необходимо соответствовать хотя бы одному из дополнительных критериев:

уплата налогов и взносов на сумму свыше €1,5 млн;

валютные поступления свыше €32 млн;

наличие стратегического значения для государства (согласно официальному перечню объектов);

статус резидента «Дия Сити»;

важное значение для экономики или потребностей общины.

