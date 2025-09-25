Забронированных от мобилизации станет больше: возобновлен прием заявок от агропредприятий на критичность

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщило о возобновлении приема обращений от субъектов агропромышленного комплекса по определению их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Подача заявлений осуществляется через Государственный аграрный реестр (ГАР).
Как отметил заместитель министра Виталий Киндратив, предприятия, которые уже имеют статус критически важных, сохраняют его до завершения срока действия приказа. Те же, кто нуждается в определении или продлении статуса, могут подать заявления через реестр.
Чтобы получить статус критически важного, частное предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям:
Кроме того, необходимо соответствовать хотя бы одному из дополнительных критериев:
