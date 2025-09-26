Практика судів
  1. В Україні

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії для відбору голови АРМА

09:10, 26 вересня 2025
Уряд сформував комісію, яка обиратиме кандидата на посаду керівника АРМА.
Кабмін затвердив склад конкурсної комісії для відбору голови АРМА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідне рішення ухвалено розпорядженням уряду №1032.

До складу комісії увійшли:

- Вольф-Тільман Баумерт — керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м. Вупперталя (Німеччина), експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва;

- Сергій Бут — голова правління АТ «Прозорро.Продажі»;

- Анжеліка Крусян — учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

- Валентина Лук'янець-Шахова — головний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ;

- Катерина Риженко — заступниця виконавчого директора з юридичних питань ГО «Трансперенсі інтернешнл Україна»;

- Ріта Сімоес — прокурор Португалії, міжнародний експерт у сфері фінансових злочинів та повернення активів, старший спеціаліст Базельського інституту врядування (ICAR).

Раніше Кабмін призначив тимчасовою очільницею АРМА Ярославу Максименко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський підписав закон №4503-IX про посилення повноважень АРМА та зміну порядку відбору нового голови (законопроект 12374-д). Перехідні положення передбачають, що у Комісії буде 10 місяців, аби прийняти висновок щодо аудиту АРМА. Рахуватися цей строк буде з моменту набрання чинності законом. Тобто – у комісії буде час до літа 2026 року

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, чим відрізняється привласнення знахідки від крадіжки майна

Якщо особа заволоділа забутою власником річчю, знаючи, кому вона належить, це слід оцінювати не як привласнення знахідки, а як крадіжку чужого майна – Верховний Суд.

Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Судді будуть ставити бали колегам, а ГО – оцінювати виразність мови та зовнішній вигляд суддів на засіданнях: ВККС готується прийняти порядок регулярного оцінювання судді

У проекті положення про регулярне оцінювання пропонується, аби колеги судді оцінювали його емоційну стійкість та рішучість від 0 до 5 балів, а представники громадських об’єднань – зовнішній вигляд, мову та «знання справи», деталі якої самі знати не повинні.

Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області