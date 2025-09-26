Кабмін затвердив склад конкурсної комісії для відбору голови АРМА

Уряд сформував комісію, яка обиратиме кандидата на посаду керівника АРМА.

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідне рішення ухвалено розпорядженням уряду №1032.

До складу комісії увійшли:

- Вольф-Тільман Баумерт — керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м. Вупперталя (Німеччина), експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва;

- Сергій Бут — голова правління АТ «Прозорро.Продажі»;

- Анжеліка Крусян — учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

- Валентина Лук'янець-Шахова — головний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ;

- Катерина Риженко — заступниця виконавчого директора з юридичних питань ГО «Трансперенсі інтернешнл Україна»;

- Ріта Сімоес — прокурор Португалії, міжнародний експерт у сфері фінансових злочинів та повернення активів, старший спеціаліст Базельського інституту врядування (ICAR).

Раніше Кабмін призначив тимчасовою очільницею АРМА Ярославу Максименко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський підписав закон №4503-IX про посилення повноважень АРМА та зміну порядку відбору нового голови (законопроект 12374-д). Перехідні положення передбачають, що у Комісії буде 10 місяців, аби прийняти висновок щодо аудиту АРМА. Рахуватися цей строк буде з моменту набрання чинності законом. Тобто – у комісії буде час до літа 2026 року.

