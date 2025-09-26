Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии для отбора главы АРМА

Правительство сформировало комиссию, которая будет выбирать кандидата на должность руководителя АРМА.

Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать кандидата на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Соответствующее решение принято распоряжением правительства №1032.

В состав комиссии вошли:

- Вольф-Тильман Баумерт – руководитель отдела по расследованию экономических преступлений прокуратуры г. Вупперталя (Германия), эксперт Немецкого фонда международного правового сотрудничества;

- Сергей Бут — председатель правления АО «Прозорро.Продажи»;

- Анжелика Крусян — ученый секретарь Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины;

- Валентина Лукьянец-Шахова — главный научный сотрудник Национальной академии внутренних дел;

- Екатерина Рыженко — заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам ОО «Трансперенси интернешнл Украина»;

- Рита Симоэс — прокурор Португалии, международный эксперт в сфере финансовых преступлений и возвращения активов, старший специалист Базельского института управления (ICAR).

Ранее Кабмин назначил временным главой АРМА Ярославу Максименко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский подписал закон №4503-IX об усилении полномочий АРМА и изменении порядка отбора нового главы (законопроект 12374-д). Переходные положения предусматривают, что у Комиссии будет 10 месяцев, чтобы принять заключение по аудиту АРМА. Считаться этот срок будет с момента вступления в силу закона. То есть – у комиссии будет время до лета 2026 года.

