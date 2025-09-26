200 тисяч гривень для молодих лікарів: як отримати виплати за роботу у селах та прифронтових територіях

У разі дострокового звільнення за власним бажанням чи за неналежне виконання обов’язків виплату доведеться повернути.

В Україні запровадили одноразову виплату у розмірі 200 тис. грн для молодих лікарів, які цього року завершили інтернатуру й готові працювати у сільській місцевості або на прифронтових територіях. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Йдеться про випускників інтернатури 20 державних закладів вищої освіти під управлінням МОЗ та МОН. Ініціатива покликана підтримати медиків, які розпочинають кар’єру у громадах, які потребують доступ до якісної медичної допомоги.

Порядок надання виплат визначено наказом МОЗ і діятиме до завершення воєнного стану з можливістю продовження. Щоб отримати допомогу, лікар має обрати вакансію на Єдиному вебпорталі медичних вакансій у державному чи комунальному закладі в сільській місцевості або на території активних бойових дій. Умова – не більше ніж 75% укомплектованості лікарських посад та готовність закладу укласти трирічний контракт.

Документи необхідно подати до закладу вищої освіти, де проходилася інтернатура, до 10 жовтня. Серед них – заява, лист-підтвердження від медзакладу, копії диплома та сертифіката, підтвердження трудової діяльності й копія договору про роботу. Виплати здійснюватимуться до кінця бюджетного року.

У разі дострокового звільнення за власним бажанням чи за неналежне виконання обов’язків виплату доведеться повернути. Водночас цього не вимагатимуть у випадку форс-мажору, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

